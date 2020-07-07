Иностранные организации смогут участвовать в разрешении торговых споров на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 7 июля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань приняли положение о создании специальной структуры для разрешения международных торговых споров, участие в работе которой предусмотрено также для аналогичных зарубежных организаций при условии соблюдения ими законодательства КНР. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Положение вступит в силу с 1 августа этого года. Оно нацелено на совершенствование механизма урегулирования торговых споров с иностранными компаниями в рамках проекта создания в провинции свободного торгового порта. В настоящее время в хайнаньском суде уже созданы две судебные инстанции, которые занимаются соответствующими делами. Как сообщает агентство, сотрудничество с рядом международных организаций по урегулированию торговых споров также налажено. В частности, подписаны соглашения о взаимодействии с подобными структурами из Гонконга и Макао.

Местные власти убеждены в том, что вступление в силу соответствующего положения будет способствовать созданию благоприятной юридической и деловой среды для реализации проекта построения в провинции свободного торгового порта.

1 июня Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР была опубликована программа создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году. К этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.