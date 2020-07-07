Объем заявленных инвестиций в ТОР "Камчатка" в пять раз превысил плановые показатели

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций по проектам, которые планируется реализовать в рамках территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка", составил более 500% от запланированных показателей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Минвостокразвития РФ по итогам заседания наблюдательного совета ТОР.

"При создании ТОР было запланировано привлечение 27,75 млрд рублей инвестиций и создание 2 456 рабочих мест. К сегодняшнему дню плановые показатели перевыполнены и составляют 505% от первоначального объема инвестиций, предусмотренных постановлением правительства РФ", - приводят в сообщении слова директора управляющей компании ТОР Артема Фирстова.

По его словам, статус резидентов уже получили 102 предприятия, общий объем заявленных инвестиций превышает 140 млрд рублей. В рамках этих проектов планируется создать более 9,3 тыс. рабочих мест. "Фактически в реализацию своих проектов резиденты уже вложили 12,3 млрд рублей и создали порядка 4 тыс. рабочих мест. Введено в работу 21 предприятие, в текущем году запланирован пуск еще 10", - добавил Фирстов.

Согласно плану перспективного развития ТОР "Камчатка", приоритетными отраслями для региона являются рыболовство и рыбоводство, туризм и рекреация, логистика и транспорт, а также добыча полезных ископаемых. Сейчас более трети резидентов (37 из 102) реализуют проекты в сфере туризма. Второе по популярности место занимает логистика и транспорт: в этой отрасли деятельность ведут 18 резидентов.

ТОР "Камчатка" создана постановлением правительства РФ в августе 2015 года. Это самая востребованная из всех дальневосточных территорий опережающего развития.

ТОР - территории с особым правовым режимом ведения бизнеса, которые позволяют инвесторам проходить административные процедуры в упрощенном порядке, получать налоговые льготы и другие преференции. На сегодняшний день в ведении Минвостокразвития находится 20 дальневосточных и одна арктическая ТОР.