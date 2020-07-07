Счетная палата создала департамент для проверок системы здравоохранения

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Счетная палата РФ планирует увеличить количество проверок системы здравоохранения, этим займется специально созданный во II квартале новый департамент. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, представляя в Госдуме отчет контрольного ведомства за 2019 год.

"Мы создали во II квартале новый департамент, который полностью будет заниматься аудитом исключительно здравоохранения. Раньше он был связан с другими социальными направлениями. Теперь у нас самостоятельный департамент здравоохранения. Количество проверок и системных выводов в этой сфере вырастет", - сказал глава ведомства.

Кудрин отметил, что в настоящее время система здравоохранения РФ недофинансирована, и Счетная палата планирует в 2020 году назвать объем нехватки средств.

"Мы знаем статистические данные о том, что государственная программа гарантий по бесплатному обеспечению услуг здравоохранения недофинансирована. И мы эти цифры вам назовем в этом году, потому что мы уже ведем экспертно-аналитическое мероприятие по качеству системы ОМС в стране и по выполнению соответствующих медицинских услуг", - сказал он.

Кудрин считает, что в ближайшее время финансированию и качеству медицины в РФ будет уделено особое внимание. "При уточнении национальных целей и нацпроектов этому приоритету будет уделено особое внимание и ближайшие четыре года, я думаю, многие сконцентрируются на улучшения качества здравоохранения", - сказал глава ведомства.

При этом он отметил, что ранее Центр стратегических разработок при подготовке предложений президенту РФ предлагал увеличить финансирование здравоохранение на 0,8% ВВП. "Это в нынешних ценах примерно означало бы на 800 млрд руб. дополнительно. Мы считаем без этого не будет приведена в надлежащее состояние и первичная система, не перейдем на телемедицину, которая сейчас оказалось так востребована в этих условиях", - подчеркнул Кудрин.

Он добавил, что эти вопросы сейчас обсуждаются в правительстве РФ при уточнении нацпроектов. "Надеюсь, многие из них получат поддержку. В любом случае мы будем следить за этим", - заключил глава Счетной палаты.