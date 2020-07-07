Эксперт: для самозанятых в Дагестане нужно предусмотреть стимулирующие меры поддержки

МАХАЧКАЛА, 7 июля. /ТАСС/. Интерес к специальному налоговому режиму для самозанятых в Дагестане, в том числе среди молодежи, необходимо стимулировать дополнительными мерами поддержки, которые могут быть введены как на федеральном, так и на региональном уровне, такое мнение высказал ТАСС директор республиканского молодежного центра занятости "Успех" Министерства труда и социального развития Республики Дагестан Тамерлан Буганов.

23 июня президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что с 1 июля 2020 года все регионы смогут вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых, который ранее был введен в 23 субъектах РФ в качестве пилотного проекта. При этом статус самозанятых можно будет получить с 16 лет, начинающие предприниматели получат налоговые льготы.

"Нужно заинтересовать, замотивировать людей, в том числе молодых, регистрироваться в качестве самозанятых, они должны понимать, что, платя налоги, они могут рассчитывать на реальную поддержку государства. Это могут быть какие-то специальные гранты, на которые самозанятые смогут претендовать в зависимости от суммы уплаченных налогов - например, уплатив 10 тыс. рублей налогов, самозанятый может претендовать на грант в размере 100 тыс. рублей. Либо предусмотреть возможность получения определенного статуса при уплате определенного количества налогов, который давал бы возможность самозанятым участвовать в государственных или муниципальных закупках. Такие меры могут быть как федеральными, так и региональными уровне, каждый регион на своем уровне может мотивировать самозанятых", - сказал Буганов ТАСС.

Одной из стимулирующих мер поддержки самозанятых, по его словам, может стать бесплатное обучение, которое позволит начать свое дело, в том числе безработным жителям республики. "Если человек числится безработным и при этом хочет получить дополнительное образование или переподготовку, государство его субсидирует - в итоге он должен обязательно получить статус самозанятого и сохранять его на протяжении какого-то определенного времени - так мы сможем снизить напряженность на рынке труда, люди, пройдя переподготовку, улучшая свои компетенции и навыки, смогут начать работать на себя в статусе самозанятых", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, эти и другие предложения были озвучены на заседаниях специальной рабочей группы, прорабатывающий предложения по применению режима для самозанятых Дагестане. После доработки их планируется направить в правительство республики для дальнейшего обсуждения.

Специальный налоговый режим для самозанятых - "Налог на профессиональный доход" введен в Дагестане с 1 июля 2020 года. Ставка налога составляет 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями.