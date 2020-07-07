В кабмин внесли законопроект о продлении льготных кредитов под теплицы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Законопроект о продлении сроков льготных кредитов для строительства теплиц внесен в правительство РФ. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко.

"Аграрии смогут пролонгировать действующие кредиты для строительства тепличных комплексов на срок до 12 лет. Проект соответствующего постановления готовится к принятию в правительстве", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе вице-премьера уточнили, что проект соответствующего постановления уже внесен в правительство. Сейчас такие кредиты выделяются на срок от двух до восьми лет.

Как отмечается в сообщении, проект документа предусматривает, что после 1 июля 2020 г. заемщики смогут заключать соглашения о продлении срока кредитования по займам, заключенным до 2017 г., на строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции при условии, что срок кредитования с учетом такого продления не превысит 12 лет.

"Строительство современных тепличных комплексов требует значительных капитальных затрат с длительным сроком окупаемости - в среднем до 10-12 лет. Поэтому возможность пролонгации будет способствовать финансово-экономической устойчивости аграриев. В начале пандемии мы увидели ряд проблем в некоторых продовольственных категориях, зависимых от импорта", - сказала Абрамченко, слова которой приводятся в сообщении.

Она напомнила, что, в частности, на фоне снижения поставок из Китая плодоовощной продукции в регионах Дальнего Востока наблюдался скачок цен на томаты и огурцы. "Ситуация быстро стабилизировалась за счет оперативных мер по изменению логистики внутренних поставщиков и открытию беспрепятственного пути для транспорта азиатских партнеров. Там не менее, очевидно, что мы должны сфокусироваться на тех мерах поддержки, которые позволят инвестировать в проекты, в том числе с социально-значимым результатом, и сократить подобную зависимость", - заключила вице-премьер.