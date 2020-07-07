Эксперты назвали беспрецедентным штраф для "Норникеля" в $2 млрд за ущерб экологии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Компания "Норникель" финансово способна осилить выплату ущерба после аварии под Норильском, который Росприроднадзор оценил в $2 млрд, считают опрошенные ТАСС эксперты. Однако, по их мнению, вероятность того, что и сам штраф будет равен этой сумме, мала - для России такой объем претензий беспрецедентен.

6 июля Росприроднадзор, наконец, завершил подсчет ущерба, который нанесла окружающей среде авария под Норильском, произошедшая больше месяца назад. По оценке Росприроднадзора, сумма причиненного экологии вреда равна 148 млрд рублей, или почти $2 млрд. Ведомство потребовало от "Норникеля" добровольно возместить ущерб. В компании эту оценку обещали прокомментировать после получения всех документов.

Однако опрошенные ТАСС эксперты сомневаются в том, что реальная компенсация достигнет такой суммы. "Вполне возможно, что сумма ущерба, которую компания в конечном счете возместит, будет существенно ниже. Сумма, озвученная Росприроднадзором, беспрецедентно высокая для российского природоохранного законодательства и является существенной для "Норникеля", - поясняет вице-президент, старший кредитный эксперт агентства Moody's Денис Перевезенцев.

Речь пока не идет о штрафе, а только о сумме ущерба, напоминает старший директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Максим Худалов. "Есть версия, что часть компенсации будет зачтена за счет средств "серного проекта" (экологическая программа "Норникеля", предусматривающая сокращение суммарных выбросов диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала компании - прим. ТАСС), который сопоставим по стоимости. Кроме того, расчет ущерба с большой долей вероятности будет оспариваться в суде, так как сумма значимо превышает экспертные оценки", - отмечает Худалов. Общая стоимость "серного проекта" оценивается в $3,5 млрд до 2025 года.

"Мы не ставим знак равенства между оценкой ущерба и потенциальными штрафными санкциями, который должен будет выплатить "Норникель". Фактическое влияние этой аварии на финансовые результаты компании зависит от общего размера штрафа и сроков его уплаты", - соглашаются в своем отчете аналитики Альфа-банка.

Деньги найдутся

При худшем сценарии у компании все равно найдутся средства на компенсацию ущерба, уверены эксперты. "Компания уже предложила акционерам снижение дивидендов за 2020 год на случай крупного штрафа. Однозначно можно сказать, что "Норникель" сможет уплатить такой штраф в худшем для себя случае", - считает Худалов.

В том, что "Норникелю" по силам такая выплата, уверена и аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская. "У "Норникеля" большой запас прочности - EBITDA за 2019 год составила $7,9 млрд и на балансе числится $2,8 млрд", - указывает она. В то же время не стоит сбрасывать со счетов пандемию, которая может сказаться на прибыли компании, отмечает Ализаровская. В крайнем случае "Норникель" будет защищать свою инвестпрограмму, и тогда выплата ущерба может повлиять на размер дивидендов.

Компания уже предупредила, что в этом году дивиденды могут быть сильно урезаны из-за потенциальных штрафов. По действующему акционерному соглашению "Норникель" выплачивает дивиденды в размере 60% от EBITDA при соотношении чистого долга к EBITDA ниже 1,8x. По подсчетам Ализаровской, в случае максимальных выплат долговая нагрузка компании может в этом году немного превысить коэффициент 1,8х. "В этом случае акционеры получат не 60%, а, скажем, 57% от EBITDA. Но сам объем дивидендов в абсолютном выражении, скорее всего, снизится, так как произойдет сокращение самой прибыли "Норникеля", - поясняет она.

По подсчетам аналитиков Альфа-банка, компания может направить на дивидендные выплаты за 2020 год примерно $4,8 млрд.