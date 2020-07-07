РЖД сохраняют годовой прогноз снижения погрузки на уровне 5%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) сохраняют годовой прогноз (2020 г.) снижения погрузки на уровне 5% и считают, что этот показатель достижим. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.

"Мы на самом деле все равно пока отталкиваемся от цифры минус 5%. Считаем, что эта цифра вполне достижима, будем над ней работать", - сказал он.

Погрузка на сети РЖД в июне 2020 г. составила 97,1 млн т, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошедшего года. Погрузка за январь - июнь 2020 года, по оперативным данным, составила 605,1 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.