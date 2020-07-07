РЖД ожидают снижения погрузки в июле на 6,5%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) прогнозируют снижение погрузки в июле 2020 года на 6,5% в годовом исчислении. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило.

"На июль мы поставили задачу вывезти 3 млн 260 тысяч тонн в среднем в сутки - это примерно на 40 тысяч больше каждые сутки, чем в июне. К уровню прошлого года это будет снижение в 6,5%. В третьем квартале прошлого года были пиковые объемы, поэтому сейчас если сравнивать абсолютную цифру, у нас постепенно идет рост, восстановление, а если говорить в качестве сравнения с прошлым годом, есть снижение", - пояснил топ-менеджер.

Тем не менее, по словам Шило, РЖД считают, что это нижняя планка, и этот показатель можно будет улучшить.

Погрузка на сети РЖД в июне 2020 г. составила 97,1 млн т, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошедшего года. Погрузка за январь - июнь 2020 года, по оперативным данным, составила 605,1 млн тонн, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.