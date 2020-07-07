Титов считает, что восстановление экономики РФ потребует дальнейшего стимулирования спроса

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Восстановление экономики потребует от властей "второй волны" мер поддержки спроса, заявил во вторник ТАСС бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

"Мы считаем, что должна быть вторая волна поддержки, которая поддержит спрос", - сказал он в кулуарах всероссийского съезда Партии роста.

Сейчас спрос со стороны населения продолжает снижаться, и такая тенденция продолжится, пояснил он. По словам Титова, сроки восстановления экономики можно будет установить тогда, когда получится установить "дно" кризиса. Ранее он прогнозировал "продолжительный" кризис в России.

Говоря о мерах властей по поддержке бизнеса, Титов выделил кредитно-денежную политику Банка России, подчеркивая, что аппарат уполномоченного согласен с этой политикой.

"Как и весь мир, они снижают ставку. Ставка для нашей страны должна быть хотя бы "инфляция плюс один", - заявил Титов.

Меры поддержки бизнеса

В условиях пандемии коронавируса правительство страны приняло несколько пакетов мер по поддержке малых и средних предприятий (МСП). Малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. МСП в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12,13 тыс. рублей в месяц при сохранении не менее 90% работников. С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Помимо этого, в июле должна начаться реализация национального плана восстановления экономики РФ, стоимость которого сейчас оценивается в 5 трлн рублей. В середине июня пресс-служба правительства сообщила, что проект общенационального плана восстановления экономики страны после его доработки был направлен президенту РФ. В кабмине подчеркнули, что в проект документа вошли меры, предложенные Госдумой и Советом Федерации, Общественной и Торгово-промышленной палатами, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), "Деловой Россией" и "Опорой России", Общероссийским народным фронтом, а также представителями научного сообщества.