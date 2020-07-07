Глава Qiwi заявил, что крупные банки не дают финтех-стартапам развиваться независимо

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Финтех-стартапы в России не успевают вырасти в большие компании, поскольку банки покупают их на начальном этапе развития, поэтому в России сейчас нет независимых от крупных кредитных организаций инфраструктурных решений. Такое мнение высказал глава компании Qiwi Борис Ким в рамках проекта ТАСС "Fintech Show".

"Компании, банки прежде всего, которые являются поставщиками каких-то продуктов - кредитных и дебетовых карт - они же являются владельцами инфраструктуры. <...> И когда стартап возникает, то у него нет "электрической розетки", куда свою идею можно подключить, потому что нет независимых от банков инфраструктурных решений", - отметил он.

По словам Кима, зачастую, если финтех-разработка нравится какому-либо банку, то он ее покупает на ранней стадии, и стартап не успевает вырасти в крупную компанию, поскольку у него нет возможности масштабировать свой проект.

Вместе с этим глава Qiwi отметил усилия Центрального банка и Ассоциации "Финтех" по созданию благоприятной среды для конкуренции через запуск таких проектов, как Система быстрых платежей и удаленная биометрическая идентификация.