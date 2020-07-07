Глава Qiwi рассказал, почему компания решила закрыть Рокетбанк

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Глава компании Qiwi Борис Ким рассказал о причинах, по которым Qiwi пришлось принять решение о сворачивании проекта "Рокетбанк".

"Мы купили Рокетбанк вместе с банком для малого предпринимательства "Точка" по нескольким соображениям. Нам нужна была в нашей экосистеме дебетовая карта Также у нас был проект "Совесть" (карта рассрочки - прим. ТАСС) и нам нужно было фондирование. Более дешевое фондирование можно использовать за счет дебетового продукта (депозиты, остатки - прим. ТАСС). Кроме того, нам нравилась команда Рокетбанка. Но нам не удалось эффективно использовать депозиты и фондирование Рокетбанка для проекта "Совесть", потому что она ["Совесть"] менее доходна, чем обычная кредитка, так как это рассрочка. Поэтому мы приняли решение продать Рокетбанк", - пояснил Ким в новом выпуске видеопроекта ТАСС Fintech Show.

По его словам, клиенты Рокетбанка оказались не тем целевым сегментом, который мог бы заинтересоваться картой "Совесть".

"Разные люди брали кредит "Совести" и пользовались услугами Рокетбанка. Пользователи Рокетбанка заточены на классическую кредитную карту со всеми ее преимуществами", - отметил Ким. Кроме того, Рокетбанк не удалось интегрировать в Qiwi-кошелек, добавил он.

Глава Qiwi напомнил, что совет директоров принял решение свернуть Рокетбанк еще в 2019 году, и этот шаг не связан с текущим кризисом. Проект искал покупателя в течение прошлого года, но не нашел его.

В марте компания объявила, что больше не будет привлекать новых клиентов в Рокетбанк и повысит тарифы на обслуживание карт. В Qiwi полагают, что к концу года "абсолютное большинство" клиентов Рокетбанка перейдут в другие кредитные организации. При этом компания пока не раскрывает, сколько клиентов покинули Рокетбанк после повышения тарифов.

Например, по данным "Тинькофф банка", в рамках совместной с Qiwi акции более 50 тыс. клиентов Рокетбанка уже перешли в "Тинькофф".