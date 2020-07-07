"Трансконтейнер" негативно оценивает идею возврата к перевозке контейнеров в полувагонах

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Возврат к перевозке контейнеров в полувагонах снизит безопасность перевозок и их скорость. Подобной позицией поделился президент "Трансконтейнера" Александр Исурин в ходе конференции "Контейнерный поток - 2020", прошедшей в ТАСС.

"Наша позиция в отношении перевозки [контейнеров] в полувагонах крайне негативная… Мы считаем, что безопасность будет скомпрометирована… Увеличение, вот этот темп прироста контейнерооборота за последние несколько лет как раз связан с технологией, скоростью погрузки, оптимизацией потоков… Если мы будем тратить время на погрузку контейнеров в портах, потом на выгрузку, это снизит наши преимущества", - сказал Исурин.

Ранее издание РБК сообщило, что владелец "Первой грузовой компании" Владимир Лисин предложил увеличить погрузку на сети РЖД за счет перевозки контейнеров в полувагонах, а не только на фитинговых платформах.

Перевозка контейнеров в полувагонах разрешена Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), на сети РЖД для российских грузоотправителей ее запретили в конце 2014 года.

Эффективность вызывает сомнения

"Коллеги абсолютно правильно говорят, что 24 государства спокойно эти перевозки осуществляют, но в чем я с коллегами полностью согласен, наверное, это не самое технологически взвешенное решение", - отметил в ходе конференции заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило.

Он подчеркнул, что "не было какой-то инициативы со стороны РЖД" по этому поводу. При этом технологию перевозки полувагонов в контейнерах можно рассмотреть как антикризисную меру, но эффективность ее использования никем не подсчитывалась, существует лишь оценка возможных негативных последствий, заключил топ-менеджер.

Взгляд из портов

Возврат к перевозке контейнеров в полувагонах может снизить перерабатывающую способность терминалов в портах РФ, вопрос требует взвешенной оценки, считает директор по железнодорожной логистике Global Ports Никита Пушкарев.

"Совместно с РЖД мы много сделали, чтоб увеличить объемы и скорость обработки контейнеров, и для нас очень важно не обнулить то, что уже сделано. Я бы хотел обратить внимание на то, что технологически погрузка контейнеров в полувагон в морских портах возможна, но может привести к существенному снижению перерабатывающей способности терминалов", - сказал Пушкарев.

По его словам, для того, чтобы принять взвешенное решение насчет допустимости перевозки контейнеров в полувагонах, стоит обратить внимание на технологию работы портов с контейнерными поездами.