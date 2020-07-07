В Мурманской области сформирован перечень предприятий для развития промышленного туризма

МУРМАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Комитет по туризму Мурманской области сформировал перечень пилотных предприятий, которые могут стать флагманами развития промышленного туризма в регионе. Об этом во вторник сообщил заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов после подписания соглашения о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма между правительством региона и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

"Учитывая тот факт, что Мурманская область выстраивает тренд на "открытость", региональным комитетом по туризму был сформирован перечень пилотных предприятий, которые потенциально могут стать флагманами развития промышленного туризма в Мурманской области. В их числе такие промышленные гиганты, как Enel, "Фосагро" (АО "Апатит"), "Норникель" (Кольская ГМК), "Новатэк", Кольская АЭС, "Еврохим" (Ковдорский ГОК), "Олкон" (входит в структуру ПАО "Северсталь")", - сказал Филиппов.

Он подчеркнул, что развивая направление промышленного туризма, можно принести значительную пользу региону, и не только привлечь туристов, но и помочь молодежи в выборе серьезной профессии.

"Современный турист хочет проводить время с пользой, совмещать отпуск с познавательными целями, особенно это путешественники с детьми. Промышленный туризм как раз позволит приехать в регион, ознакомиться с предприятиями, как они появились, что производят, узнать историю предприятия. Возможно, кто-то из молодежи заинтересуется и останется здесь или подумает о выборе специальности", - отметил заместитель губернатора.

Промышленный туризм - одно из основных направлений стратегического развития России. Экскурсии на промышленные предприятия широко распространены во всем мире. Основная цель промышленного туризма в субъектах Российской Федерации - формирование устойчивой социально-экономической и туристской привлекательности России как страны с высоким уровнем развития промышленности.