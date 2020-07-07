Курьеры Delivery Club начали получать долги по зарплате

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Курьеры Delivery Club, не получавшие зарплату от одного из логистических партнеров сервиса, начали получать выплаты, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

"Курьеры логистического партнера начали получать долги по заработной плате. За вторник и среду они будут полностью погашены. Мы возмущены отношением логистического партнера к своим обязательствам, договор с ним находится в стадии расторжения. Сервис работает в штатном режиме, количество курьеров на смене ежедневно соответствует плановому", - сказали в пресс-службе.

Независимый профсоюз "Курьер" ранее объявил о планах провести 9 июля забастовку у офиса Mail.ru Group (владелец Delivery Club) в Москве из-за невыплаты зарплат. Профсоюз выдвинул ряд требований, включая немедленную выплату заработной платы примерно 300 работникам, отмену штрафов и восстановление ранее уволенных курьеров. Близкий к сервису источник ТАСС сообщал, что зарплату за два месяца не получили только порядка 30 человек.