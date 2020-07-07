РСПП предлагает объединить усилия промышленности для стандартизации в цифровой экономике

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. РСПП считает необходимым объединить усилия российской промышленности для стандартизации в цифровой экономике и принять на государственном уровне решения о развертывании работ по созданию платформы "Индустрия РФ 4.0". Об этом, выступая на сессии в формате онлайн комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия в рамках международного промышленного марафона "Иннопром", сообщил первый заместитель председателя комитета Андрей Лоцманов.

"Нам нужно консолидировать усилия российской промышленности - и Росстандарта, и Минпромторга, и других министерств - по формированию комплекта стандартов для создания цифровой платформы "Промышленность РФ 4.0", - сказал он.

По мнению экспертов комитета РСПП, для создания "Индустрии РФ 4.0", прежде всего, необходимы переход промышленности к современным методам планирования и управления, подготовка межведомственного плана разработки и создания отечественной платформы "Промышленность РФ 4.0", а также утверждение и реализация программы разработки и внедрения комплекса IT-стандартов для платформы "Промышленность РФ 4.0".

"Мы считаем, что сегодня созрела необходимость принятия на государственном уровне решения о развертывании работ по созданию платформы "Индустрия РФ 4.0", - говорится в обращении председателя комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия, председателя совета директоров Трубной металлургической компании и президента "Группы Синара" Дмитрия Пумпянского, которое зачитал Лоцманов.

"Успешные проекты по цифровой трансформации имеются у крупных корпораций, например, у "Камаза", Росатома, "Россетей", "Газпром нефти". Но если брать промышленность в целом, то нужно создавать единую платформу цифровой промышленности в масштабах страны", - отметил Пумпянский в своем обращении.

В ходе сессии были рассмотрены возможности использования цифровых технологий для решения задач технического регулирования, перспективы цифровизации процессов стандартизации в России, основные проблемы, которые предстоит решить при переходе к "Индустрии РФ 4.0", а также прошло обсуждение роли стандартов при создании "Индустрии 4.0" в Германии и России.

"Мы сейчас думаем о том, чтобы создать на российской стороне комитет по экономическому и деловому инвестиционному сотрудничеству с Германией с тем, чтобы присоединить к этой активности все деловые объединения России, все ведущие компании, заинтересованные в деловом сотрудничестве", - сообщил в ходе конференции президент РСПП Александр Шохин.

О форуме

Международный промышленный марафон "Иннопром" с участием около 200 спикеров из ведущих промышленных компаний мира проходит 7 июля в онлайн-формате. В ходе марафона будут подняты темы глобальной промышленной повестки, организован диалог руководителей органов власти и представителей бизнеса России и ее крупнейших экономических партнеров. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.