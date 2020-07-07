Международный терминал D Шереметьево возобновит работу 27 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Терминал D аэропорта Шереметьево, законсервированный в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне пандемии, с 27 июля возобновит работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

Также с 15 июля будет возобновлено движение поездов в межтерминальном переходе аэропорта.

"Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы Терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объеме, начиная с 00.00 мск 27 июля 2020 года, - говорится в сообщении. - Также с 15 июля для удобства пассажиров, сотрудников и гостей аэропорта возобновляется движение поездов межтерминального перехода (МТП) аэропорта Шереметьево".

В пресс-службе отметили, что аэропорт готов к возобновлению международных перевозок "с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей". "При обслуживании пассажирских перевозок в аэропорту Шереметьево соблюдается комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции в соответствии с указаниями и рекомендациями государственных органов, Роспотребнадзора, медицинских учреждений", - добавили в пресс-службе.

С 1 апреля аэропорт закрыл терминал D на прилет и вылет. Все международные рейсы из терминала D были переведены в терминал F, все внутренние - в терминал B. Временно закрытыми останутся терминалы E и F.