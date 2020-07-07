ФАС одобрила консолидацию "Яндекс.Маркета" компанией "Яндекс"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила консолидацию "Яндекс.Маркета" компанией "Яндекс" в рамках сделки со Сбербанком. Соответствующая информация размещена в официальной базе решений и правовых актов ФАС.

"ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - отмечается в материалах..

В конце июня "Яндекс" и Сбербанк объявили о прекращении сотрудничества в рамках совместных предприятий. "Яндекс" выкупит у Сбербанка 45% "Яндекс.Маркета" за 42 млрд рублей (общая оценка компании - около 87,3 млрд рублей), а Сбербанк в свою очередь выкупит долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах" (25% плюс 1 рубль) за 2,4 млрд рублей.

Сделки могут быть закрыты уже в III квартале 2020 года.