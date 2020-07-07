Биржевые индексы в Нью-Йорке с открытием торгов менялись разнонаправленно

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи с открытием сессии во вторник менялись разнонаправленно. Как отметила, комментируя начало торгов газета The Wall Street Journal, участники рынка "выражают опасения по поводу того, что биржевое ралли слишком затянулось" в условиях, когда экономические прогнозы не дают для этого достаточных оснований.

Промышленный индекс Dow Jones на открытии сессии понизился на 197,69 пункта (минус 0,73%), до отметки 26 089,44. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 10,18 пункта (минус 0,33%) и оказался на отметке 3 169,27. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 11,78 пункта (0,11%), до 10 443,44.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $40,37 за баррель.

Как отметил в интервью The Wall Street Journal руководитель департамента стратегии компании Nordea Asset Management Себастьян Гейли, "имеются существенные расхождения между тем, во что верит большинство участников рынка, и тем, что реально происходит в экономике".

Со своей стороны телекомпания CNN отметила, что, несмотря на создание в июне 4,8 млн рабочих мест, "для миллионов людей те рабочие места, которые они потеряли в период пандемии, больше не будут созданы". Ссылаясь на эксперта Института экономической политики Хейди Ширхольц, телекомпания отметила, что сейчас 10 млн американцев относятся к категории "временно безработных", однако 30% из них могут в итоге так и не найти постоянную работу.