Стоимость золота превысила $1800 за тройскую унцию впервые с ноября 2011 года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Цена на золото в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла на 1% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $1810,8 за тройскую унцию.

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Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:54 мск.

В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1800 за тройскую унцию в ноябре 2011 года.

По состоянию на 18:00 мск, рост котировок цен на золото замедлился до 0,8%, драгметалл торговался на уровне $1808 за тройскую унцию.

В свою очередь, акции крупнейшей российской золотодобывающей компании - "Полюс" в ходе торгов на Московской бирже растут на 1,5% - до 12 тыс. 679,5 руб. за бумагу.