Промсвязьбанк готов стать центром компетенций в вопросах диверсификации ОПК

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) готов стать центром компетенций в вопросах диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"ПСБ готов стать центром компетенций в вопросах диверсификации, площадкой для постоянного диалога участников рынка. Мы уже помогаем предприятиям ОПК взаимодействовать как с государственными органами и институтами развития, так и с отраслевыми компаниями гражданского сегмента, которые могут предлагать перспективные идеи, предпринимательские инициативы", - сообщил директор дирекции проектного финансирования и прямых инвестиций ПСБ Артем Гарибян, слова которого цитирует пресс-служба.

Соответствующее заявление Гарибян сделал в ходе организованной банком дискуссии в рамках международного промышленного марафона "Иннопром онлайн". Участники обсудили ключевые вопросы, связанные с механизмами поддержки и эффективным взаимодействием в проектах диверсификации, финансирование проектов перехода на гражданскую продукцию предприятий ОПК и передовых технологических разработок в сфере обороны и национальной безопасности.