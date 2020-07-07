Два независимых директора "Норникеля" перешли в группу компаний "Русал"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Максим Полетаев и Николай Абрамов перестали быть независимыми директорами "Норникеля" в связи с их переходом на руководящие должности в "Русал", говорится в сообщении "Норникеля".

"Согласно уставу компании, правилам листинга Московской биржи и рекомендациям кодекса корпоративного управления Максим Полетаев и Николай Абрамов перестали удовлетворять требованиям, предъявляемым к независимым директорам, в связи с их назначениями на исполнительные должности в группу компаний "Русал", которая косвенно контролирует 27% акций "Норникеля", - говорится в сообщении.