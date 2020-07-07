Около 50 млн рублей направят на модернизацию консервного цеха в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 7 июля. /ТАСС/. Инвестиционный проект по глубокой переработке плодов и овощей будет реализован в Унцукульском районе Дагестана. На модернизацию консервного цеха планируется направить около 50 млн рублей, говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте правительства региона.

"В 2020 году СПоК (сельскохозяйственный потребительский кооператив - прим. ТАСС) "Аракани" разработал бизнес-план на реализацию инвестиционного проекта по реконструкции цеха переработки, предусматривающего приобретение современного технологического оборудования мощностью до 1 млн условных банок в год. <…> Стоимость проекта составляет около 50 млн рублей, в том числе 44 млн рублей составляет стоимость технологического оборудования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приобрести оборудование предполагается до конца года. "Кооператив планирует принять участие в конкурсном отборе с целью получения поддержки в виде гранта на развитие материально-технической базы в объеме 30 млн рублей", - уточняется в сообщении.

По данным министерства сельского хозяйства Дагестана, в настоящее время материально-техническая и технологическая база консервного цеха, оставшаяся с советских времен, не соответствует современным стандартам производства. "Осуществление планов по модернизации цеха поможет значительно смягчить вопросы реализации плодоовощной продукции, выращенной в селах Унцукульского района", - добавили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.