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В KPMG подсчитали убыток российских компаний от введения углеродного налога в ЕС

Экспортеры из России могут заплатить от €6 млрд до €50,6 млрд до 2030 года

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российские экспортеры могут заплатить от €6 млрд  до €50,6 млрд до 2030 года в случае введения ЕС углеродного налога, следует из презентации консалтинговой компании KPMG.

В 2019 году Еврокомиссия представила концепцию перехода ЕС к экономике с нулевыми выбросами углеводорода к 2050 году. Одним из механизмов должен стать налог на продукцию зарубежных компаний, которая была произведена с высоким уровнем выбросов парниковых газов.

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС. Базовый сценарий предполагает введение налога с 2025 года, при этом он будет распространяться только на прямые выбросы парниковых газов (непосредственно при производстве продукции). В этом случае расходы российских компаний составят €33,3 млрд в 2025-2030 годах.

В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году. Он будет взиматься с разницы между фактическими выбросами при производстве товаров и установленным в ЕС уровнем. Нагрузка для российских экспортеров при этом составит €6 млрд в 2028-2030 годах.

При негативном сценарии налог введут уже в 2022 году и будут взимать как с прямых, так и с косвенных выбросов. Тогда компаниям РФ придется заплатить €50,6 млрд до 2030 года.

При базовом или негативном сценариях нагрузка в большей степени ляжет на экспортеров природного газа, нефти, черных металлов и энергетического угля (до €2,34 млрд в год). В оптимистичном варианте больше других пострадают поставщики природного газа, энергетического угля и азотных удобрений (до €1,47 млрд в год).

"Наш анализ показывает, что наибольшие риски трансграничный углеродный налог по отдельным видам товаров несет для угольной отрасли, черной металлургии, никеля, меди и изделий из них, азотных удобрений, природного газа, пластиков и эластомеров. В зависимости от тех или иных сценариев подобное регулирование будет снижать общую конкурентоспособность предприятий, - отметил ТАСС руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития KPMG в России и СНГ Игорь Коротецкий. - Скорее всего, переложить на потребителя эти издержки не получится, и они в основном окажут влияние на маржинальность бизнеса".

При этом, по словам Коротецкого, на данном этапе сложно точно оценить влияние налога на российский рынок, так как его параметры пока не утверждены.

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