ЦСР ожидает по итогам 2020 года безработицу в России на уровне 6,5%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Уровень безработицы в России к концу 2020 года может составить 6,5%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра стратегических разработок (ЦСР).

"Происходящие процессы и меры поддержки, которые оказываются бизнесу, несколько снизили ожидаемый эффект от уровня безработицы, однако, она находится на высоком уровне. По нашим прогнозам, к концу 2020 года уровень безработицы может составить 6,5% - это плюс 3 млн свободных кадров на рынке", - сказала руководитель центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова, слова которой приводятся в сообщении.

Она отметила, что проведенный ЦСР мониторинг показал, что снижение выручки и прибыли компаний прогнозируется на 9-10%, сокращение численности сотрудников и средней заработной платы - на 4-5%. "В целом по экономике отмечается тенденция снижения производительности труда на 3-3,3%", - указала Накорякова.

При этом руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян, слова которого также приводятся в сообщении, отметил, что 44% компаний находятся на общей системе налогообложения (ОСН), то есть платят НДС и налог на прибыль, а 32% применяют упрошенную систему налогообложения (УСН). "Тот факт, что 22% компаний допускают переход с ОСН на УСН [согласно мониторингу ЦСР] свидетельствует о сжатии объемов бизнеса. По нашим расчетам, если на УСН перейдут 10% налогоплательщиков, то выпадающие доходы бюджета могут составить до 255 млрд руб. в год", - сказал он.