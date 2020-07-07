ФАС выступила за повышение объемов продаж топлива на бирже для стабилизации цен

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает увеличить нормативы продаж бензина на биржевых торгах с 10% до 15%, а также объемы продаж дизеля и СУГ. Это позволит минимизировать колебания цен и объемов предложений на бирже, сказал ТАСС начальник управления ТЭК и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

"В рамках проведенного заседания 30 июня 2020 г. ФАС России предложила с учетом текущей ситуации на рынке увеличить минимальные нормативы продаж на бирже по автомобильным бензинам до 15%, по дизельному топливу до 9% и по сжиженным углеводородным газам (СУГ) до 7,5%. Указанное позволит минимизировать колебания цен и объемов предложений на биржевых торгах и даст позитивный посыл участникам рынка с точки зрения недопущения ажиотажного спроса", - сказал он.

Ханян отметил, что рост спроса на топливо в России превысил допандемический уровень, что обусловлено резким снятием карантинов и отсутствием возможности у россиян выезжать за границу. ФАС совместно с Минэнерго ведут работу по увеличению нормативов реализации топлива на биржевых торгах, заключил он. Ранее сообщалось, что ведомства проведут согласительное совещание 8 июля, а до 10 июля внесут соответствующие изменения в приказ.

Продажи бензина и дизельного топлива через биржевые торги регулируются совместным приказом Минэнерго и ФАС, в котором прописаны рекомендованные объемы продаж топлива через биржу. В конце апреля они издали совместный приказ о временном снижении нормативов продаж нефтепродуктов через биржевые торги на период низкого спроса. Так, временная мера сокращала норматив продаж для автомобильного бензина c 10% до 5%, а дизельного топлива - с 6% до 3%. Однако с 1 июля ограничения не действуют. Сейчас ФАС предлагает повысить нормативы по бензину с 10% до 15%, а по дизельному топливу с 6% до 9%.

На прошлой неделе на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена бензина Аи-95 четыре раза побила исторический рекорд, она выросла и у Аи-92. Стоимость топлива перестала расти в этот понедельник, 6 июля, и начала постепенно снижаться.