Экспорт российской нефти Urals может обновить в июле рекорд по снижению

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Экспорт российского сорта нефти Urals в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" в июле может обновить исторический минимум из-за уменьшения добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Сокращение отгрузок нефти может составить порядка 25% к уровню предыдущего месяца, до 1,67 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает ценовое агентство Argus.

"По предварительным данным, отгрузки Urals в текущем месяце снизятся на 25% относительно июня, до 1,67 млн баррелей в сутки (7,17 млн тонн), сообщили участники рынка. Это минимальный объем за историю мониторинга Argus c 2002 года", - говорится в сообщении.

Морские отгрузки этого сорта нефти в июле могут сократиться на 41% к уровню июня, в основном за счет балтийских портов, где отгрузки, как ожидается, могут сократиться на 45%. Прокачка по магистральному нефтепроводу "Дружба" также может уменьшиться на 4%.

Суммарные поставки всех сортов нефти в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" в июле должны сократиться на 14% по сравнению с июнем, до 3,27 млн баррелей в сутки (13,87 млн тонн). Это станет минимальным уровнем с декабря 2014 года.

Соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая, оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн баррелей в сутки. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.