Кабмин утвердил постановление, легализующее предоставление ваучеров на авиабилеты

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому российские авиакомпании в случае чрезвычайной ситуации получают право изменить условия договора авиаперевозки. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что авиаперевозчик сможет предоставить авиабилет (с измененной датой, временем и маршрутом) в течение трех лет или вернуть стоимость билета пассажиру.

"Утвердить прилагаемое положение об особенностях исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе о праве перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения, а также о порядке и сроках возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части", - говорится в документе.