Реализующие подакцизные товары нижегородские компании получили 1,5 млн рублей господдержки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Правительство Нижегородской области выплатило 1,5 млн рублей субсидий из областного бюджета компаниям, реализующим подакцизные товары. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Региональные субсидии почти на 1,5 млн рублей получили первые нижегородские компании, реализующие подакцизные товары. Поддержка этих компаний из регионального бюджета стала возможной после внесения изменений в федеральное законодательство, в частности в Бюджетный кодекс РФ", - пояснил Никитин.

В конце июня правительство России разрешило регионам платить субсидии организациям, торгующим подакцизной продукцией, в том числе алкоголем. Речь идет о предприятиях из перечня наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики.

"Я считаю, это справедливо. Если в "мирное время" предприятия, торгующие алкоголем, могут получать повышенную прибыль, то в условиях пандемии они тоже оказались среди пострадавших, ведь им пришлось временно остановить работу", - добавил Никитин.

Подать заявку на получение областных субсидий и компенсаций можно до 31 июля 2020 года. Для этого подакцизным предпринимателям необходимо иметь свыше 100 сотрудников и подать заявление о субсидии в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Ранее малый и средний бизнес из пострадавших отраслей, чья деятельность связана с торговлей подакцизными товарами, также получил доступ к прямым федеральным выплатам в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника. Общий объем средств, направленных на эту программу, уже превысил 100 млрд рублей.