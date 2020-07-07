Банки на 3 июля выдали 67 тыс. льготных ипотечных кредитов на 158 млрд руб.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские банки по состоянию на 3 июля выдали порядка 67 тыс. ипотечных кредитов на 158 млрд рублей в рамках госпрограммы льготной ипотеки из предусмотренного лимита в 740 млрд рублей, сообщила ТАСС пресс-служба Минфина РФ.

"Общий лимит программы составляет 740 млрд рублей. Исходя из текущей динамики выдачи кредитов, данная сумма достаточна для полноценной реализации программы на протяжении всего срока ее действия. По состоянию на конец прошлой недели выдано порядка 67 тыс. кредитов на общую сумму 158 млрд рублей. Это меньше половины объема, предусмотренного программой лимита", - сообщили в ведомстве.

Оператором программы является АО "ДОМ.РФ", который распределяет лимиты, исходя из запросов банков.