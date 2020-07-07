Суд Лондона 8 июля огласит решение по заявлению акционера Petropavlovsk

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Высокий суд Лондона 8 июля огласит решение по заявлению Everest Alliance, одного из крупнейших акционеров Petropavlovsk (доля 7,54%), о снятии с должностей членов временного совета директоров золотодобытчика. Об этом говорится в сообщении Petropavlovsk.

Everest Alliance требует снять с должностей членов временного совета директоров золотодобытчика. По мнению компании, совет был назначен не на законных основаниях.

О конфликте

Бывший глава Petropavlovsk Павел Масловский, единогласно предложенный советом директоров для переизбрания, не был избран в совет по итогам голосования. Также в совет не был избран финансовый директор компании Данила Котляров и пять независимых неисполнительных директоров.

Как отмечал Petropavlovsk, анализ результатов голосования показал, что против Масловского и других рекомендованных кандидатур выступил крупнейший акционер золотодобытчика - "Южуралзолото" Константина Струкова (22,37%), а также компании Everest Alliance и Slevin (12,09%) и Fortiana Holdings Владислава Свиблова (4,62% на момент голосования). При этом совет директоров компании указал, что интересы Everest Alliance и Slevin в течение двух лет представлял Николай Люстингер, тесно связанный со Струковым. В связи с этим совет директоров обратится к регулятору (The Takeover Panel) с просьбой расследовать действия Струкова на предмет нарушения правил сделок слияния и поглощения.

"Южуралзолото" отрицает все обвинения в свой адрес.

В совет директоров Petropavlovsk входили ее генеральный директор Масловский, неисполнительный председатель совета директоров сэр Родерик Лайн, независимый неисполнительный директор Фиона Полус (должна была сменить Лайна на посту председателя, когда он уйдет в отставку после годового собрания акционеров 30 июня), Котляров, финансовый директор и член совета директоров "Южуралзолото" Максим Харин, а также независимые директора Гарри Кеньон-Слейни, Тим Маккатчеон, Джеймс Камерон, Дэмиен Хакетт, Роберт Дженкинс, Шарлотта Филиппс и Катя Рэй. По итогам голосования по резолюциям акционеры переизбрали Харина, Кэмерона, Филиппс и Рэй.

Во временный совет директоров, который будет действовать до следующего собрания акционеров, вошли неисполнительный председатель Питер Хамбо, Аля Самохвалова, независимые неисполнительные директора Джонни Мартин Смит и Анжелика Филлипс, а также Мартин Смит в качестве независимого неисполнительного директора. Аля Самохвалова назначена также генеральным директором компании, а Павел Масловский - ее операционным директором.

О компании

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы компании сосредоточены в Амурской области. Основной акционер золотодобытчика - компания "Южуралзолото" Константина Струкова и его семьи, владеющая 22,37% акций и облигаций Petropavlovsk, конвертируемых в 5,97% ценных бумаг. Структуры Prosperity также контролируют более 20% акций компаний.