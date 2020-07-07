Российские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок во вторник торговался разнонаправлено - индекс Мосбиржи снизился на 0,35%, до 2825,21 пункта, а РТС вырос на 0,06%, до 1247,83 пункта. Доллар к рублю на 20:16 мск снизился на 0,48%, до 71,48 руб., евро - на 0,66%, до 80,69 руб. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продемонстрировал рост на 0,7%, до $43,34 за баррель.

Коррекция российских акций происходит вслед за мировыми площадками. "Европейские индексы демонстрируют негативную динамику после слабых данных по промышленному производству в Германии и ухудшения прогноза Европейской комиссией по ВВП еврозоны", - пояснил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов.

Сдерживает активность покупателей и вирусный фактор. "Появляются сведения о введении жестких мер карантина в отдельных районах Испании, Австралии, ряде американских штатов", - добавил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Лидером роста на рынке стали акции "Энел Россия", так как сегодня последний день для покупки акций этой энергетической компании, чтобы попасть в реестр акционеров для получения дивидендов, пояснил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. "19 июня акционеры утвердили рекомендацию совета директоров компании выплатить акционерам 0,085 руб. на одну ценную бумагу. В предстоящие три года компания будет направлять на дивиденды фиксированную сумму - 3 млрд руб. Раньше дивиденды рассчитывались, исходя из чистой прибыли по МСФО", - пояснил эксперт.

Также среди лидеров спроса фигурируют акции Мосбиржи. "Рынок полон инвесторов, и, несмотря на то, что большинство из них новички, наличие на ключевой площадке движений в любом случае хорошо для торговой площадки и ее ценных бумаг", - пояснила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Хуже рынка торговались бумаги Qiwi. "Причиной послужила, по-видимому, нестабильность динамики американского технологического индекса Nasdaq, изменения которого часто служит опережающим индикатором динамики для данных акций", - полагает Александр Осин.

Прогноз на 8 июля

Завтра рынок акций РФ будет ориентироваться главным образом на общерыночные настроения и вектор нефтяных цен. Фактором, замедляющим рост, могут стать дивидендные отсечки, считает Александр Бахтин. Кроме того, настроение инвесторов зависит от выходящей статистики.

"Завтра волатильность в ценах на черное золото могут увеличить данные по запасам сырья в США за минувшую неделю от API и американского Минэнерго. Росстат, как ожидается, опубликует данные по инфляции за июнь", - пояснил эксперт.

По оценкам "БКС Премьер", в среду индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2770-2830 пунктов, курс рубля к доллару - 71-72,5 руб.

Целевые диапазоны закрытия завтрашнего дня, по оценке "Фридом Финанс", для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2785-2875 пунктов и 70,70-71,85 руб. соответственно.