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Правкомиссия одобрила предложения по трассировке дороги М-12 Москва - Казань

В ходе заседания правительственной комиссии также были рассмотрены вопросы реализации транспортной части национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по транспорту в целом одобрила предложения по трассировке автотрассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань и организационную схему управления проекта. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"По результатам обсуждения, правкомиссия в целом одобрила предложения по трассировке М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань и организационную схему управления проекта", - говорится в сообщении.

В ходе заседания правительственной комиссии также были рассмотрены вопросы реализации транспортной части национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", а также федерального проекта "Европа - Западный Китай".

Проект трассы Москва - Казань включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и является частью создаваемого транспортного коридора Европа - Западный Китай. Полностью трасса будет построена в 2027 году, общий объем финансирования составит 730 млрд руб.

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