Эксперт предупредил о новой мошеннической схеме в недвижимости из-за банкротства физлиц

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Рост количества личных банкротств может существенно увеличить риски для добросовестных покупателей вторичной недвижимости. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС юрист в сфере недвижимости Алексей Клышин.

Ранее во вторник издание РБК со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве "Федресурс"сообщило, что количество банкротов среди физических лиц в России в первой половине 2020 года выросло на 47% до 42,7 тыс. штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению руководителя проекта "Федресурс" Алексея Юхнина, приведенному в статье, высокие темпы роста личных банкротств сохранятся и во второй половине года, а факторами роста стали повышение информированности граждан о процедуре, наработку технологий управляющими и практики судами. При этом, по его мнению, причины, связанные с пандемией, не будут отражаться на динамике банкротств как минимум до весны 2021 года.

"Рост банкротств уже сказывается на сделках на вторичном рынке - в последние месяцы участились случаи попыток продажи квартир собственниками, которые находятся в предбанкротном состоянии и хотят вывести имущество из конкурсной массы. При покупке такого лота покупатель может лишиться и квартиры, и денег - сделку выявят финансовые управляющие банкрота и оспорят ее в суде", - прокомментировал Клышин.

Юрист добавил, что продавцы квартир предпочитают умалчивать о своих финансовых сложностях, а реальное положение дел риэлторы выявляют только при проверке через Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Эксперт также напомнил, что финансовый (арбитражный) управляющий, утвержденный в деле о банкротстве физического лица, имеет право оспаривать в суде сделки, совершенные должником в течение трех лет до банкротства. Это касается тех сделок, которые совершены по заниженной стоимости или с близкими родственниками.

"Количество таких продавцов будет расти вместе с осведомленностью граждан о процедуре личного банкротства, введением ее упрощенного порядка, а также ухудшением ситуации в экономике. Полагаю, что собственникам недвижимости, попавшим в сложную жизненную ситуацию, следует не затягивать решение вопроса и менять жилье на более дешевое и гасить долги, а покупателям - тщательно проверять не только правовую историю квартиры, но и собственников недвижимости", - заключил Клышин.