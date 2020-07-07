Губернатор Костромской области ввел новые меры поддержки ювелирной отрасли

КОСТРОМА, 7 июля. /ТАСС/. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал закон, предусматривающий налоговые льготы для предприятий ювелирной отрасли и арендодателетей, снизивших плату в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

"В Костромской области приняты новые решения по поддержке предпринимательства в связи с вынужденными ограничениями на период противоэпидемических мероприятий. Налоговые льготы будут предоставлены ювелирной отрасли и владельцам коммерческой недвижимости, которые снизили ставки своим арендаторам на время остановки их работы", - говорится в сообщении.

По новому закону от уплаты налога на имущество за период с 1 апреля по 30 июня освобождаются предприятия, работающие в сфере ювелирного производства. Льгота по налогу на имущество предоставляется организациям, сдающим помещения по сниженной арендной плате, снижение платы не менее чем на половину в период действующего в регионе режима повышенной готовности. Закон распространяется на организации, зарегистрированные на территории костромской области.

"Налоговая льгота для арендодателей устанавливается в виде уменьшения в 2020 году суммы налога на 25%. При этом она не может быть больше, чем предоставленные скидки по аренде за период с 1 апреля по 30 июня этого года", - уточняет пресс-служба.

В Костромской области за сутки выявлено 34 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 1 730 случаев. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 1 077 человек, умерли 22.