Лондон готов торговать с ЕС по правилам ВТО при провале переговоров

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Великобритания готова перейти к торговле с ЕС по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), если сторонам не удастся в срок заключить торговое соглашение. Как говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона, об этом он во вторник вечером заявил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в телефонной беседе.

"Касаясь вопроса о наших будущих отношениях с ЕС, премьер-министр подчеркнул, что Соединенное Королевство по-прежнему всеми силами стремится достичь соглашения по итогам активизировавшегося переговорного процесса. Он также отметил, что Соединенное Королевство в равной степени готово после завершения переходного периода перейти на условия [торговли], действующие для Австралии, если в конечном итоге соглашение достигнуто не будет", - говорится в тексте документа.

Австралия торгует с ЕС по правилам ВТО, хотя между странами заключено несколько соглашений, регулирующих вопросы торговли определенными категориями товаров.

Во вторник в Лондоне начались неформальные переговоры представителей Великобритании и Евросоюза, которые пока не могут преодолеть противоречия и достичь соглашения о формате будущих отношений между двумя сторонами. Как ранее сообщали обе стороны, наиболее сложными остаются разногласия относительно вылова рыбы. Лондон считает неприемлемыми требования Евросоюза обеспечить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы, называя это несовместимым с будущим статусом Великобритании как независимого прибрежного государства.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений. Как ранее подчеркивал Джонсон, он надеется, что проект будущего соглашения будет готов до конца июля.