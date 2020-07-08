Исследование: в России число микрозаймов новых заемщиков в июне снизилось на 15%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Количество выданных российскими микрофинансовыми организациями (МФО) займов новым заемщикам сокращается второй месяц подряд, по сравнению с апрелем в мае их было выдано на 6,5% меньше, снижение показателя в июне относительно мая составило 15%. Также второй месяц подряд растет количество займов, выдаваемых повторным клиентам, в мае относительно апреля таких займов было выдано на 10% больше, в июне - на 5% больше, чем в мае, говорится в исследовании компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman), имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Мы видим, что участники рынка микрокредитования по-прежнему сохраняют фокус на повторных клиентах. При этом рост числа выданных им займов сопровождается снижением такового для новых клиентов, что "уравновешивает" выдачу в количественном выражении. Снижение средней суммы займа квартал к кварталу - ожидаемая тенденция, в нынешней обстановке люди сокращают потребности и рациональнее планируют расходы в целом", - комментирует генеральный директор компании в России Ирина Хорошко.

Объем выданных микрозаймов во втором квартале 2020 года составил порядка 27 млрд рублей, оставшись практически без изменений относительно показателей первого квартала. Объем всех выданных займов за июнь относительно мая также сохраняется на прежнем уровне. Средняя сумма выданного микрозайма во втором квартале снизилась до 13 тыс. рублей с 14 тыс. рублей в первом квартале.

В числовом выражении количество выданных займов повторным клиентам составило 434 тыс. в апреле, 478 тыс. в мае и 517 тыс. в июне. Количество выданных займов новым клиентам составило в апреле 234 тыс., в мае - 219 тас., в июне - 188 тыс.

Для подготовки данного исследования были использованы данные группы IDF Eurasia, бюро кредитных историй и данные из открытых источников.