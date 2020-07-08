Власти Хабаровского края докапитализировали региональный фонд микрофинансирования

ХАБАРОВСК, 8 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края докапитализировали Фонд микрофинансирования для поддержки предприятий в условиях пандемии. Об этом сообщил глава региона Сергей Фургал, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами законодательной думы края.

Ранее на совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса президент России Владимир Путин предложил докапитализировать государственные микрофинансовые организации, оказывающие поддержку малым предприятиям, на 12 млрд рублей. Президент отметил, что эти средства были заложены в нацпроекте "Поддержка малого и среднего предпринимательства" на предстоящие годы, но этот финансовый ресурс может работать уже в 2020 году.

"Мы запустили комплекс краевых мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших от пандемии. Увеличили капитализацию Фонда микрофинансирования Хабаровского края на 234 млн рублей, ввели специальные финансовые продукты", - сказал Фургал.

Для предпринимателей из списка пострадавших отраслей введен продукт "АнтиCOVID". Он дает возможность получить кредит до 3 млн рублей по ставке 1% сроком до 2 лет, сказал глава региона. Для начинающих предпринимателей разработан новый продукт "Старт-на-онлайн", по которому можно получить до 100 тыс. рублей под 1% годовых сроком до 18 месяцев. Также расширена программа рефинансирования, ведется реструктуризация займов, сняты ограничения для целевого использования микрозаймов. Средства можно использовать на выплату заработной платы. Для бизнеса снизили ряд налогов, сейчас на рассмотрении в думе находится законопроект по двукратному снижению ставок по налогу на имущество для гостиниц, по транспортному налогу для перевозчиков пассажиров на автомобильном транспорте. "Суммарно названный пакет налоговых льгот превышает 700 млн рублей выпадающих доходов бюджета края", - отметил Фургал.

Федеральная поддержка бизнеса

Он добавил, что серьезную поддержку рынку труда в крае оказывают решения президента РФ по субсидированию организаций, относящихся к пострадавшим видам деятельности. Принято уже более 20,3 тыс. заявлений от малых и средних предпринимателей. Это заявления на предоставление субсидий на зарплату за апрель и май. Для 31 тыс. человек выплачено уже более 758 млн рублей. Востребована и программа кредитования предприятий на выплату заработной платы под 0%. В банки поступили 659 заявок, утверждены заявки на общую сумму 822,1 млн рублей.

Правительство Хабаровского края ранее разрешило детским садам возобновить работу в формате дежурных групп, фитнес-клубам, библиотекам, торговым залам при определенных условиях, летним верандам кафе и ресторанов. Для жителей также открыли парки, скверы и набережные. До 12 июля продлен запрет на работу ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров, аттракционов, общественных бань и саун. Режим самоизоляции в регионе сохранили для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.