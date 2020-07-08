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"Известия": продавцы электроники хотят отсрочить закон о предустановке российского ПО

По данным издания, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей предложила перенести срок вступления требования в силу до 1 июля 2022 года

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей (РАТЭК) предложила перенести срок вступления в силу требования об обязательной предустановке российского ПО на гаджеты до 1 июля 2022 года. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на копию письма президента РАТЭК Александра Онищука премьер-министру Михаилу Мишустину.

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Как следует из документа, производители подчеркнули, что выделенного до 2021 года времени недостаточно для внедрения подобных изменений. По их мнению, это приведет к тому, что российские пользователи останутся без доступа к высокотехнологичным новинкам, которые станут доступны в начале 2021 года во всем мире, а российские интернет-магазины уступят место иностранным конкурентам.

В свою очередь замглавы ФАС Анатолий Голомолзин отметил, что перенос сроков на 2022 год противоречит уже принятому закону. "ФАС не располагает сведениями о том, что новые требования ограничат объемы продаваемой в РФ электронной техники. Более того, производители выразили понимание в необходимости предустановки российских программ для ЭВМ на технически сложные товары, а ряд производителей заявил о готовности исполнять установленные требования", - сообщил Голомолзин "Известиям".

2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Согласно тексту закона, при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю обеспечивается возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин. Перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будет определять правительство РФ. В конце марте Госдума отсрочила срок вступления закона до 1 января 2021 года.

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