Заксобрание Забайкалья повторно рассмотрит законопроект о налоговом режиме для самозанятых

ЧИТА, 8 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Забайкальского края на внеочередной сессии повторно рассмотрит законопроект о введении специального налогового режима для самозанятых, который депутаты отклонили в начале июня, сообщила журналистам пресс-служба краевого парламента.

"Многие забайкальцы ожидают этот закон, необходимость его принятия очевидна. <…> Разрабатывая нынешний вариант, мы учли все спорные моменты, поэтому надеемся, что законопроект все-таки будет принят на ближайшей сессии", - процитировали в пресс-службе первого заместителя председателя заксобрания края Дмитрия Тюрюханова.

Если документ будет принят, налоговый режим начнет действовать в Забайкалье с 1 сентября 2020 года. "Если в очередной раз скажут "нет" тем гражданам, которые хотели бы стать самозанятыми, то, наверное, многие развернуться и уйдут в другие регионы", - заявила председатель Союза предпринимателей забайкальского края Элла Андреева.

В начале июня против законопроекта выступили депутаты фракции КПРФ в региональном заксобрании, в итоге Забайкалье оказалось единственным регионом Дальнего Востока, где новый налог не был внедрен. По данным пресс-службы регионального правительства, почти 1 тыс. забайкальцев зарегистрировались как самозанятые в других регионах России. Они уже перечислили в бюджеты других регионов около 1,3 млн рублей.

Налоговый режим предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. С прошлого года этот режим начал действовать в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, где в качестве самозанятых зарегистрировались более 330 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам 23 июня сообщил, что все российские регионы смогут с 1 июля 2020 года вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых, который в настоящий момент введен в 23 субъектах РФ в качестве пилотного проекта.