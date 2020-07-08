Крупнейшая канадская компания начнет освоение нового месторождения золота на Чукотке

ТАСС, 8 июля. Канадская компания Kinross Gold начнет освоение нового золоторудного месторождения на Чукотке, сообщил в Instagram губернатор округа Роман Копин.

"Kinrossrussia продолжит работу на Чукотке. Компания будет осваивать новое месторождение Кайэнмываам. Kinross Gold присутствует в регионе уже почти 15 лет - пример социально ответственной компании, заботящейся об экологии и традициях коренных народов округа. Рад продолжению сотрудничества", - написал Копин.

Он также уточнил, что в этом году в городском округе Певек, где расположен самый северный город России, может появиться еще один крупный инвестор. 11 августа Роснедра проведут аукцион на одно из крупнейших оловянных месторождений в России - Пыркакайские штокверки.

В апреле президент России Владимир Путин сообщил о планах принять в ближайшее время новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. По мнению главы государства, она должна объединить мероприятия национальных проектов, государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, а также программы развития арктических регионов и городов.

Кinross Gold Corp - канадская золотодобывающая компания с действующими предприятиями и проектами в России, США, Чили, Бразилии, Мавритании и Гане. На Чукотке работают ее дочерние предприятия "Чукотская горно-геологическая компания" и "Северное золото". Кайэнмываамская площадь - геологоразведочный объект на ранней стадии изучения. Прогнозные ресурсы оцениваются в 47 тонн золота и 185 тонн серебра.