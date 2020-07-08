Рост вылова минтая в Беринговом море увеличит общероссийскую добычу на 10%

ТАСС, 8 июля. Увеличение вылова минтая в Беринговом море позволит увеличить объем общероссийской добычи на 10%, в сравнении с прошлым годом, сообщили ТАСС в Ассоциации добытчиков минтая (АСМ).

"Российские рыбаки рассчитывают, что благоприятная промысловая обстановка, миграция минтая из вод США в Наваринский район Берингова моря, а также прибавка общего допустимого улова (ОДУ) позволят им увеличить объем вылова минтая на 10% по сравнению с прошлым годом. За 6 месяцев 2020 года рыбаки Дальнего Востока добыли 1,23 млн т минтая, а до конца года планируют освоить еще свыше 600 тыс. т", - отметили в АСМ.

Нарастить общий объем вылова минтая по итогам года российские рыбаки планируют за счет увеличения ОДУ в Западно-Беринговоморской зоне. В конце июня Минсельхоз РФ увеличил установленную норму на 81 тыс. тонн. Президент АСМ Алексей Буглак отметил, что это положительно отразится на загрузке новых заводов, построенных на Дальнем Востоке и финансовом состоянии отрасли, которая пострадала от пандемии. "Также это будет способствовать увеличению поставок минтаевой продукции на внутренний рынок", - добавил Буглак.

По итогам Охотоморской минтаевой экспедиции, которая проходила с 1 января по 10 апреля было добыто 915 тыс. т минтая, что на 7,3% выше уровня прошлого года. В Беринговом море, по данным на 29 июня, рыбаки добыли уже 115 тыс. т, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Буглак отметил, что на сегодняшний день среднесуточные уловы у крупнотоннажных судов превышают 126 т на судно. Это почти на 25% выше показателей прошлого года. Всего в промысле занято 30 судов.

Доля минтая в общем национального вылове превышает 35%. Российский минтай пользуется спросом на внутреннем рынке и высоко ценится за рубежом. "Реализуемые на Дальнем Востоке инвестиционные проекты по строительству флота и береговой переработки приведут к увеличению объемов выпуска филе и фарша минтая до 200-230 тыс. тонн в перспективе ближайших пяти лет", - отметили в АСМ.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что уровень продовольственной безопасности на Дальнем Востоке необходимо повышать с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания.