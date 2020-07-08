Суд рассмотрит иск ВТБ к структуре "Открытия холдинга" 20 августа

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы назначил на 20 августа рассмотрение дела, в котором банк ВТБ требует вернуть с входящей в структуру "Открытия холдинга" компании "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ) более 61 млрд рублей кредитных средств, выданных в рамках сделки по продаже алмазного актива "Лукойла" ("АГД Даймондс"). Об этом говорится в картотеке суда.

"Принять исковое заявление, возбудить производство по делу № А40-108474/20-47-824", - говорится в определении суда.

Сделка по продаже одного из крупнейших алмазодобывающих предприятий в России "Архангельскгеолдобыча" (АГД) компании "Открытые промышленные инвестиции" за $1,45 млрд была закрыта три года назад - 25 мая 2017 года. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила эту сделку.

Однако в конце мая этого года ФАС обратилась в архангельский суд с просьбой признать ее недействительной. Ведомство пришло к выводу, что на момент продажи от регуляторов скрыли факт иностранного гражданства у ряда бенефициаров "Открытие холдинга", в результате чего стратегический актив оказался в распоряжении иностранных лиц.

ВТБ в этой сделке предоставил ОПИ кредит. "АГД Даймондс" в свою очередь в том же году предоставила ВТБ гарантию на $1,5 млрд в отношении этого кредита, следует из пояснительной записки к бухгалтерскому отчету "АГД Даймондс". Сумма кредита в отчете алмазодобытчика не указывалась.

В ВТБ подчеркивали, что иск обусловлен тем, что компания в последнее время перестала исполнять обязательства по предоставленному банком кредиту. Также ВТБ связывает иск с риском дальнейшего ухудшения финансового положения компании на фоне судебного разбирательства в связи с претензиями ФАС.