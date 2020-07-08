"Ъ": правительство хочет обязать предприятия-банкроты оплачивать экологический ущерб

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Рабочая группа из представителей Минприроды, Минэнерго, Минпромторга, Минэкономики, Минстроя, Минфина, Ростехнадзора, Росреестра и Росприроднадзора готовит законопроект, который обяжет обанкротившихся предпринимателей нести ответственность за ликвидацию нанесенного ими экологического ущерба, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".

По данным издания, документ должен не только создать механизм правового регулирования ответственности за ликвидацию ущерба, но и обязать бизнес при запуске опасных объектов готовить план по ликвидации негативных последствий и выводу объектов из эксплуатации.

"Необходимо сконцентрироваться на механизмах предупреждения экологического вреда и предусмотреть реальную ответственность и обязанность собственников промпредприятий ликвидировать накопленный экологический вред", - сообщили "Коммерсанту" в аппарате отраслевого вице-премьера Виктории Абрамченко, на совещании у которой было принято решение о разработке законопроекта.

Как сообщает издание, несмотря на то, что цель проекта на данный момент заключается в разработке правовых механизмов такой ответственности, ведомства уже начали предлагать свои варианты его ресурсного обеспечения. Например, в Ростехнадзоре и Минприроды выступили с предложениями создавать компенсационные или рекультивационные фонды с введением прогрессивной шкалы взносов в зависимости от износа оборудования и ужесточать административную ответственность, а в Минпромторге предложили, чтобы субъекты РФ могли использовать для ликвидации нанесенного ущерба "средства, поступающие от взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду". Минфин же выступает категорически против создания отдельных от бюджета госфондов.

В конце апреля на совещании у Абрамченко по итогам изучения наследия, образовавшегося в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), было поручено разработать законопроект, который обяжет разрабатывать план вывода заводов из эксплуатации при их проектировании.

"Пока мы работаем над ликвидацией экологического вреда предприятия, которое было создано более 50 лет назад, в России появляются новые. Мы должны не только бороться с существующими проблемами, но и не создавать новые", - подчеркивала Абрамченко. Законопроект должен был появиться 22 июня, но на данный момент работа над ним продолжается.