Опрос: пандемия не изменила число россиян, желающих открыть свой бизнес

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Намерение россиян открыть свой бизнес не изменилось вследствие кризиса, связанного с коронавирусом, сообщается в результатах опроса организации IFORS Researсh.

"14% жителей нашей страны рассматривают для себя возможность открытия собственного бизнеса, что соответствует статистике прошлого года. Большинство из них (37%) ответили, что главной причиной для открытия собственного бизнеса является возможность заниматься интересным делом, 31% называет возможность зарабатывать больше денег, 28% видят самую привлекательную сторону предпринимательства в возможности не зависеть от работодателя", - говорится в исследовании.

Среди причин, которые мешают открытию собственного бизнеса, 43% россиян называют неуверенность в собственных силах, почти треть (30%) - страх потери денег, около четверти (22%) - недостаток знаний.

Опрос проводился в феврале и июле 2020 года в 85 регионах России. В нем приняли участие 1 600 респондентов старше 18 лет.