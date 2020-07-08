ЦБ завершил технические работы в Системе быстрых платежей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Банк России провел технические работы в Системе быстрых платежей. В связи с этим некоторые переводы в ночь с 7 на 8 июля обрабатывались дольше, чем обычно, говорится в сообщении регулятора.

"В период с 00:40 до 1:58 мск в связи с техническими работами наблюдалось увеличение времени обработки отдельных электронных сообщений в Системе быстрых платежей", - указано в сообщении.

При этом с 1:58 мск система работает в штатном режиме.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.