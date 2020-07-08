Более 1 млрд рублей перенаправлено с нацпроекта "Культура" в резервный фонд

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Средства национального проекта "Культура" в размере 1 млрд 168 млн рублей переведены в резервный фонд правительства РФ. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщила замминистра культуры РФ и администратор нацпроекта "Культура" Ольга Ярилова.

"В резервный фонд направлены средства национального проекта "Культура" на 2020 год в объеме 1 млрд 168 млн руб", - сказала замминистра. Речь идет о средствах, которые предполагалось потратить на модернизацию кинозалов, а также проведение фестивалей и выставок, пояснила Ярилова.

Перераспределение средств

Она отметила, что в 2020 году планировалось модернизировать 200 кинозалов, однако в итоге одобрено будет 60 заявок на переоснащение. Всего к 2024 году в рамках нацпроекта планировалось оснастить профессиональным оборудованием 1 200 кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тыс.

Перераспределение средств затронет и программу оцифровки материалов Госфильмофонда. В 2020 году планировалось перевести на цифровые носители 2,5 тыс. фильмов. "Также в настоящее время рассматривается вопрос перераспределения средств с Госфильмофонда на модельные библиотеки. Таким образом мы направляем дополнительные средства в регионы, чтобы в период, когда нельзя проводить массовые мероприятия, помочь с улучшением материальной базы библиотек", - пояснила Ярилова.

Замминистра добавила, что количество фестивалей и выставок, реализуемых в рамках нацпроекта, не будет сокращено. "Что касается фестивалей и выставок, то их количество не изменится. Изменится лишь масштаб - они станут более локальными и пройдут в тех регионах, где будут полностью сняты ограничительные меры", - сказала она.

Всего на исполнение нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планировалось потратить 113,5 млрд руб. Наибольшее финансирование - 84 млрд руб. - предусмотрено для реализации федерального проекта "Культурная среда", в который, помимо прочего, входит оснащение оборудованием кинозалов и оцифровка коллекции Госфильмофонда.