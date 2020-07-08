Турбизнес в России отмечает высокий спрос на приморские курорты и туры вглубь страны

С 1 июля более 70 регионов России могут принимать туристов. Однако, по словам главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, пока темп загрузки гостиниц и отелей остается на уровне от 20 до 30%, хотя цены на размещение сохраняются на уровне 2018-2019 годов.

ТАСС, 8 июля. Открытые для приема туристов в условиях пандемии коронавируса регионы России фиксируют стабильный спрос на отдых, наиболее востребованы приморские курорты, северокавказские лечебницы и "дикий" отдых в глубине страны. Однако сдерживающими факторами остаются отсутствие полноценной инфраструктуры и низкий уровень сервиса, сообщили опрошенные ТАСС представители бизнес-объединений, региональных властей и местные предприниматели.

"Пока ограничены путешествия за рубеж, считаю это прекрасной возможностью узнать больше о нашей стране с ее самобытной историей, культурными ценностями, неповторимыми пейзажами и ландшафтами. У туристов по-прежнему остается востребованным спрос на курорты Черноморского побережья и Крыма, для путешественников предлагаются обновленные пакетные туры на Байкал, в Хакасию, Алтай и Дальний Восток", - сказал он ТАСС.

Член генсовета "Деловой России" Елена Кривенкова подтвердила ТАСС, что, как правило, отдыхающие едут на Черноморское побережье. В пятизвездочных отелях Крыма "сейчас забронировать места невозможно" из-за высокого спроса, также популярность набирают лечебные туры курортов Кавказских Минеральных вод.

При этом многих россиян останавливает от отдыха внутри страны отсутствие полноценной инфраструктуры и высокого класса обслуживания. "Мы не можем сейчас предоставить людям, привыкшим к европейскому обслуживанию, отдых с полноценной развлекательной программой или системой "all inclusive". У нас дефицит мест, которые могут такими возможностями похвастаться. Новые направления внутреннего туризма - Байкал, Камчатка, Алтай, Дальний Восток - пока не успели укрепиться на рынке туристических услуг. К сожалению, не все российские туристы, привыкшие к турецким и греческим курортам, готовы пойти на активный отдых", - пояснила Кривенкова.

Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников отметил, что "пока туристическому бизнесу не удалось вернуться к тем показателям своей выручки, которые были до объявления пандемии". Однако в летний сезон, по его мнению, лидерами станут Краснодарский край и Крым.

"Люди устали от карантина, хотят выбраться к морю сами и отвезти своих детей. Летняя погода должна подтолкнуть к поездкам и в другие регионы, а также просто на природу к озерам и речкам. Создать массовое направление для туриста может только туроператор, который заранее подготовил тот или иной регион - сформировал авиапрограмму, заключил договоры с местами размещения и экскурсионными бюро. Только у такого туристического продукта может быть конкурентная цена. Пока, к сожалению, в связи со стоимостью авиаперелетов массово путешествовать по России могут себе позволить не все", - убежден собеседник агентства.

Крым: высокий спрос "от четырех звезд"

Курортный сезон полноценно начался в Крыму с 1 июля, когда на полуострове отелям и санаториям разрешили принимать туристов из других регионов. Сейчас более 420 объектов размещения подали свои обязательства о выполнении требований Роспотребнадзора.

"Понимаем, что все истосковались по крымскому морю и солнцу. Но лучше не пренебрегать профилактическими мерами, чтобы сохранить стабильную, контролируемую ситуацию для дальнейшего развития курортного сезона для всего Крыма", - сказал ТАСС министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Он отметил, что уровень бронирования с июля очень высокий, в некоторых отелях достигает 90%. "По прогнозам, в июле ожидается 1-1,5 млн туристов с дальнейшим помесячным ростом. Эта цифра соизмерима с прошлым годом, когда в Крыму в этот период отдохнули около 1,8 млн человек. Прогнозы на итоги года мы пока не делаем, сейчас самое главное - запустить отрасль и не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе", - добавил Волченко.

Руководитель Крымского отделения Российского союза туриндустрии, президент группы туристических компаний "Кандагар" Борис Зелинский отметил, что сейчас высок спрос на четырех- и пятизвездочные отели в Крыму. "Их у нас мало, а у публики определенный запрос на этот отдых. Раньше эта публика ехала в Турцию, Грецию, Болгарию, Испанию. Сейчас эти направления закрыты, и они развернулись на наши курорты. Но у нас таких отелей недостаточно по сравнению с зарубежными курортами", - отметил Зелинский, добавив, что двух- и трехзвездочные отели также пользуются спросом, но ажиотажа нет.

Представители туротрасли также заявили о росте интереса к Крыму. "Спрос выше, особенно в последние недели, когда началось снятие карантинных мер по всей стране, и люди почувствовали, что приближается свобода - начали активно бронировать. У нас уже даже номеров не осталось", - рассказала маркетолог четырехзвездочного парк-отеля Porto Mare в Алуште Ольга Смелая. Она отметила, что из-за пандемии в этом году в отеле введено правило не принимать короткие брони - только от 10 суток и больше.

Интерес туристов также отмечают руководители туристических компаний. "У нас произошел максимальный неожиданный всплеск приезда отдыхающих с 1 июля, когда Крым и Севастополь открыли для приезжающих из других регионов. Ожидаем, что вырастут финансовые показатели. Моя туркомпания сейчас занимается приемом экскурсионных групп, и заказы максимально выросли", - сообщил директор компании "Туроператор СНП-Крым", экскурсовод первой категории Иван Коваленко. Он добавил, что особенностью этого сезона являются быстрые заказы, которые делают туристы уже по приезде в Крым.

Черное море: рост продаж до 10 раз

Туркомпании, которые занимаются путевками в южную часть России, отмечают небывалый рост продаж. Так, директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян сообщил, что количество суточных продаж по сравнению с прошлой неделей возросло в пять раз. Прогнозируется, что через месяц их число вырастет в 10 раз. Большая часть продаж, по его словам, приходится на курорты черноморского побережья Крыма и Краснодарского края.

При этом он видит, что этот поток туристов зачастую "идет мимо касс турагентов, потому что у агентств нет выкупленного номерного фонда в большом количестве", а имеющегося "не хватает даже чтобы удовлетворить 30% потока". Он рассчитывает на восстановление выручки в полном объеме лишь в следующем году.

Генеральный директор туроператора "Ривьера Сочи" Бэлла Тарасова рассказала ТАСС, что продажи июня показали прирост по сравнению с прошлым годом по многим показателям: объему продаж, стоимости путевки - вырос спрос на отдых класса "люкс", количеству дней пребывания и количеству бронирований за июнь. Наиболее популярными у ее компании направлениями являются Сочи, Крым, Анапа и Геленджик.

Коммерческий директор города-отеля "Бархатные сезоны" в Сочи Инна Рындина назвала "лучшей господдержкой" закрытие для туристов из России стран Европы из-за пандемии. За последние две недели отель получил 10 тыс. заявок, что свидетельствует об "огромном спросе". "Мы открылись [в 2019 году] 15 апреля с загрузкой 5%, а сейчас наша загрузка составляет уже 58%", - уточнила она, заметив, что снизилось окно бронирований: в начале года оно достигало шести месяцев, сейчас в среднем - три дня до заезда.

Генеральный директор "Клинического санатория "Металлург" в Сочи Елена Бойко рассказала ТАСС, что в настоящее время число бронирований приближается показателям прошлого года. "Сейчас идут массовые бронирования, мы подходим потихонечку к цифрам прошлого года, спрос очень хороший. На данный момент забронировано 80%, в прошлом году было где-то 93%. Прогнозы на август очень хорошие", - заверила она.

Карелия: тренд на индивидуальные туры

Власти Карелии, находящейся на северо-западе страны, прогнозируют, что в этом году турпоток снизится по сравнению с 2019 годом - с 480 тыс. до 300 тыс. человек. В то же время в регионе разработан широкий перечень мер поддержки туризма: от компенсаций на стройку отелей или глэмпингов до финансовой помощи сотрудникам компаний, которые находились в вынужденном простое во время пандемии.

Сами представители туристического бизнеса в этом году заметили тенденцию: спрос на индивидуальные туры в регион начал превышать запросы на пакетные предложения. По мнению директора туркомпании "ВелТ" Эдгара Озолина, все дело в желании туристов быть подальше от большого скопления людей в условиях коронавируса и в их финансовом положении.

"Люди говорят о том, что они хотели бы отдохнуть бюджетно, многих подкосила эта ситуация", - сказал он, пояснив, что отдыхающие бронируют только проживание, а питание и экскурсии оплачивают отдельно.

Рост спроса на индивидуальные туры отмечает и директор туроператора Kaleva Tour Ия Богоявленская. Она уточнила, что туристы нередко просят подобрать программы для семьи или небольшой компании с отдельными экскурсиями, индивидуальным размещением и собственным гидом.

Эльбрус: восхождения на паузе

В Кабардино-Балкарии турбизнес с конца марта и по настоящее время находится на паузе. "На сегодня функционирование предприятий туристической отрасли в Кабардино-Балкарии не возобновлено. Отели и гостиницы региона размещают командированных постояльцев в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора РФ. В таком же формате они готовы работать с потоком туристов, но только после снятия ограничительных мер", - сказал министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

По итогам пяти месяцев падение турпотока составило свыше 50%, при таких данных "обсуждать превышение показателей прошлого года нецелесообразно", уверен министр.

Как рассказала ТАСС директор по развитию туроператора "Сантрек тур" в Кабардино-Балкарии Юлия Наумова, все туристы, которые бронировали туры по Северному Кавказу на май-июнь, либо получили назад свои деньги, либо решили перенести даты поездки. Те же, кто планировал в этом году совершить восхождение на Эльбрус, оповещены о переносе брони на 2021 год, это в основном иностранные туристы, уточнила она.

"В первую очередь, многие интересуются Приэльбрусьем, много предварительных бронирований. Мы ждем официального открытия курорта, сразу возобновим наши пешие маршруты комфорт-класса, также многие интересуются экскурсионными маршрутами на Кавказские Минеральные Воды", - сказала Наумова.

По ее словам, главной особенностью после возобновления работы стал рост индивидуальных запросов - "по два, по три человека". "Под них мы готовим маленькие туры - они хотят либо в Северную Осетию попасть, либо скомбинировать Северную Осетию с Ингушетией или Ингушетию с Чечней. Кто-то на своей машине едет, мы им гидов предлагаем. Тенденции таковы, что люди хотят минимизировать контакты и путешествовать только со своей компанией или со своей семьей, это прямо чувствуется", - сказала она.