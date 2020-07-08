Станцию Онохой на ВСЖД в Бурятии реконструируют в 2021 году

УЛАН-УДЭ, 8 июля. /ТАСС/. Завершение реконструкции железнодорожной станции Онохой на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД") в Бурятии запланировано на 2021 год. Об этом сообщил в среду депутатам Народного Хурала (парламента) республики глава региона Алексей Цыденов.

РЖД инвестирует в реконструкцию станции Онохой около 400 млн рублей. На станции существует в том числе проблема безопасности перехода путей местными жителями.

"В рамках инвестиционной программы РЖД начато строительство пешеходного перехода на станции Онохой. По объекту проводятся мероприятия по выносу инженерных коммуникаций, срок окончания строительства - 2021 год", - сказал Цыденов.

Он также напомнил, что в 2019 году президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать программу по ремонту мостов и путепроводов на региональных дорогах. Программа разработана, она рассчитана до 2030 года. По предварительным данным, в нее вошли 300 мостов, расположенных на территории Бурятии, и девять путепроводов.

В целом, в рамках инвестиционной программы ВСЖД на Транссибирской магистрали на территории Бурятии ведется реконструкция вокзала в Улан-Удэ, моста через реку Селенгу на участке Иркутск - Улан-Удэ, станции Новая. Кроме того, по данным Минтранса республики, прорабатывается вопрос о запуске электропоездов "Ласточка" между Улан-Удэ и Иркутском.

Путин в конце июня поручил правительству РФ проработать предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры. В частности, речь шла о поддержке планов компании РЖД по инфраструктурному развитию.