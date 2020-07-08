Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи повысился до 71,31 руб.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи повысился по отношению к рублю на 0,02%, до отметки в 71,49 руб., курс евро опустился на 0,06%, до 80,59 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:05 мск, курс доллара понизился и находился на отметке 71,31 руб. (-0,23%), а курс евро - на 80,45 руб. (-0,22%).

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,34% и достиг отметки в 2815,52 пункта, а индекс РТС - на 0,58%, до 1240,6 пункта.

К 10:12 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,37%, до 2814,7 пункта, РТС находился на уровне 1244,36 пункта (-0,28%).

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне дешевела на 0,42% - до $42,9 за баррель. Нефть сорта WTI снижалась на 0,49% и торговалась на уровне $40,42 за баррель.