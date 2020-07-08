Минкомсвязь: российские телекоммуникационные сети выдержали стресс-тест самоизоляции

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Российские телекоммуникационные сети справились с повышенной нагрузкой во время обязательной самоизоляции россиян, заявил в среду в ходе пленарной дискуссии "Коммуникация в период изоляции" Дальневосточного медиасаммита заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

"Мы учли европейский опыт, потому что, как вы знаете, в Европе [в период пандемии] были сделаны ограничения на качество видеопотока, чтобы уменьшить "тяжесть" передаваемого контента. Мы тоже обратились к операторам и онлайн-площадкам с просьбой несколько "облегчить" контент. <…> У нас сети и площадки передавали видео, которое "весило" втрое больше, чем европейское. И при этом наши сети все равно спокойно с этим справились. Отдельная нагрузка произошла на сайты, в том числе на сайты государственных органов, и все сайты тоже выдержали, и мы можем говорить о том, что российская сесть со стресс-тестом справилась", - сказал Волин.

Он отметил, что параллельно на российском рынке произошел многократный выброс новых медийных продуктов. При этом замминистра признал, что с точки зрения инфраструктуры в России остаются невыполненные задачи.

"Значительная часть граждан к интернету подключена, но по-прежнему есть территории, где просто высокоскоростного интернета нет. Поэтому вместе с Минпросвещения мы на канале "Россия" запустили телевизионные уроки", - сказал замминистра.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 11,6 млн человек, более 537 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 694 230 случаев заражения, выздоровели 463 880 человек, умерли 10 494. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.